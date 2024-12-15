ارتفاع عدد الوفيات جراء إعصار يجتاح أرخبيل "مايوت"

قالت السلطات وخبراء الأرصاد الجوية في فرنسا، اليوم الأحد، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء أقوى إعصار، منذ ما يقرب من قرن، يجتاح أرخبيل مايوت الفرنسي الواقع في المحيط الهندي إلى الشمال من مدغشقر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن الإعصار (تشيدو) اجتاح مايوت الليلة الماضية مصحوبا برياح بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة وألحق أضرارا بمساكن مؤقتة وبمبان حكومية ومستشفى. وأضافت أن الإعصار هو أقوى عاصفة تجتاح الأرخبيل منذ أكثر من 90 عاما.

وقالت السلطات إن من الصعب التأكد من عدد القتلى بشكل دقيق بعد الإعصار الذي أثار أيضا مخاوف بشأن الحصول على إمدادات الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية الفرنسية "بالنسبة لعدد القتلى، فإن الأمر سيكون معقدا".