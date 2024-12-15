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الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى

الرئيس البرازيلي يتجول في المستشفى مع جرّاحه
15 ديسمبر 2024 19:27

قال الفريق الطبي الخاص بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحفيين إن الرئيس غادر المستشفى وسينتقل إلى منزله في مدينة ساو باولو، اليوم الأحد.
وأضاف الفريق أن لولا، البالغ 79 عاما، استعاد صحته بدرجة تمكنه من استئناف مهامه اليومية بشكل طبيعي، لكن عليه تجنب الرحلات الطويلة.
ويتوقع أن يخضع لولا لفحص بالأشعة المقطعية يوم الخميس قبل عودته إلى العاصمة برازيليا.
كان الرئيس البرازيلي نُقل على عجل إلى المستشفى في العاشر من الشهر الجاري للخضوع لجراحة طارئة لوقف نزيف في المخ جراء سقوطه في منزله في أكتوبر الماضي.
وأجرى الأطباء جراحة للرئيس البرازيلي امتدت لساعتين تقريبا يوم الثلاثاء لتصريف النزيف بين المخ والغشاء السحائي.
وخضع لولا لجراحة ثانية، الخميس، في الشريان السحائي الأوسط، بهدف تقليل خطر النزيف في المستقبل. وفي وقت لاحق، أزيل أنبوب تصريف من رأسه دون مضاعفات.  

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المصدر: وكالات
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لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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