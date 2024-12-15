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حزب شعبوي ألماني يطلق تصريحات بشأن الناتو والاتحاد الأوروبي

رجل يمر بجانب شعار حزب البديل من أجل ألمانيا
15 ديسمبر 2024 20:07

أدلى تينو شروبالا زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، بتصريحات بشأن عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى ضرورة تأسيس كيان أوروبي جديد بديلا للاتحاد الأوروبي.
وأثار شروبالا، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، الشكوك في جدوى عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي.
وقال زعيم الحزب اليميني الشعبوي: "يجب على أي منظمة للدفاع المشترك أن تقبل وتحترم مصالح جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك مصالح روسيا. وإذا لم يتمكن الناتو من ضمان ذلك، فعلى ألمانيا أن تدرس مدى فائدة هذا التحالف لنا".
ووصف شروبالا المقترح المقدم من داخل أروقة حزبه والخاص بخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مطلب مبالغ فيه"، مشيرا إلى فكرة تشكيل "مجموعة مشتركة في مجال الاقتصاد والمصالح" بدلا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "قبل أي خروج، يجب الاتفاق بوضوح على تأسيس كيان جديد. والأمر نفسه ينطبق على الناتو".
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال شروبالا إن الحكومة الألمانية يجب أن تصل في نهاية المطاف إلى نقطة الرغبة في إنهاء الأزمة.
وتابع "كسبت روسيا هذه الحرب. الواقع تجاوز أولئك الذين يزعمون أنهم يريدون تمكين أوكرانيا من كسب الحرب".

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المصدر: د ب أ
حزب البديل من أجل ألمانيا
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
الاتحاد الأوروبي
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