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"تشيدو" يخلّف مئات القتلى في أرخبيل مايوت الفرنسي

آثار دمار الإعصار "تشيدو" في أرخبيل مايوت الفرنسي
15 ديسمبر 2024 21:06

قالت السلطات المحلية في أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي، اليوم الأحد، إن حصيلة القتلى جراء الدمار الذي سببه الإعصار "تشيدو" ستصل إلى "مئات بالتأكيد" وربما "بضعة آلاف".
وصرّح حاكم الأرخبيل فرانسوا كزافييه بيوفيل، لقناة "مايوت لا بريميير" التلفزيونية "أعتقد أنه سيكون هناك مئات بالتأكيد، وربما نقترب من ألف أو حتى عدة آلاف" من القتلى.
ودمر الإعصار، إلى حد كبير، الأحياء الشعبية التي يعيش فيها نحو ثلث سكان الأرخبيل، فضلا عن قطع الكهرباء والمياه والاتصالات.
كانت حصيلة سابقة مؤقتة أفادت بمقتل 11 شخصا جراء الإعصار.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن "تشيدو" اجتاح مايوت الليلة الماضية مصحوبا برياح بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة وألحق أضرارا بمساكن مؤقتة وبمبان حكومية ومستشفى. وأضافت أن الإعصار هو أقوى عاصفة تجتاح الأرخبيل منذ أكثر من 90 عاما.

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المصدر: وكالات
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