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بريطانيا تعلن تقديم مساعدة للسوريين

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
15 ديسمبر 2024 22:58

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنها ستصرف 50 مليون جنيه استرليني لمساعدة "السوريين الأكثر ضعفا" في سوريا ولبنان والأردن.
وقال ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني، في بيان "نحن مصممون على دعم الشعب السوري وهو يرسم طريقا جديدا".
هذه المساهمة المالية، التي سيتم دفعها بشكل أساسي لوكالات الأمم المتحدة، ترمي إلى "تعزيز المساعدات الإنسانية" المقدمة للسوريين، ولا سيما السلع الأساسية و"إعادة تأهيل" الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس.
وفي الوقت نفسه، أعلنت لندن عن مساهمة مالية قدرها 120 ألف جنيه استرليني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك لدعم عملها الرامي إلى التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا.
كما تعتزم بريطانيا "العمل دبلوماسيا للمساعدة في ضمان حكم أفضل لمستقبل سوريا".

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