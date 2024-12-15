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روسيا تسيطر على مناطق استراتيجية في شرق أوكرانيا

روسيا تسيطر على مناطق استراتيجية في شرق أوكرانيا
16 ديسمبر 2024 01:12

موسكو (وكالات)

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روسيا تسيطر على بلدات أوكرانية استراتيجية

أعلنت روسيا، أمس، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتي بوكروفسك وكوراخوفي الاستراتيجيتين.
وأوضحت وزارة الدفاع في إحاطتها اليومية أن قواتها سيطرت على بلدة فيسيلي غاي جنوب كوراخوفي وبلدة بوشكين جنوب بوكروفسك في منطقة دونيتسك.
وسرعت موسكو من وتيرة توغلها في هذه المناطق التي تستهدف بهجمات منذ أشهر عدة.
وسيطرت على مساحة من الأراضي الأوكرانية في نوفمبر أكبر من المساحات التي استولت عليها في كل شهر منذ مارس 2022، على ما أظهر تسجيل لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات من معهد دراسات الحرب ومقره في الولايات المتحدة.
وأشار تجمع القوات الأوكرانية في خورتيتسيا، أمس، إلى «مواجهات مضنية» متواصلة في محيط مدينة كوراخوفي وداخلها فضلاً عن مدينة تشاسيف يار شمالا الواقعة على تلة والتي تتعرض لهجوم.
وقال التجمع عبر تلغرام: «الوضع معقد ويتغير باستمرار، قواتنا تنظم صفوفها راهناً لتحسين وضعها التكتيكي».

الولايات المتحدة
بوكروفسك
روسيا
أوكرانيا
موسكو
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