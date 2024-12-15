«البرلمان العربي»: آن أوان إنهاء معاناة الشعب اليمني

عدن (الاتحاد)

جدد البرلمان العربي دعمه للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الحوثية المستمرة في اليمن منذ سنوات. وقال رئيس البرلمان، محمد أحمد اليماحي، في افتتاح جلسة للبرلمان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة: «آن الأوان لإنهاء معاناة الشعب اليمني»، مضيفاً أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الحضور العربي في التعامل مع الأزمات القائمة في المنطقة.

ودعا اليماحي إلى دعم الجهود العربية والدولية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها.

في الأثناء، شنت جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية حملة جديدة استهدفت عدداً من المنظمات المدنية غير الحكومية في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث قامت بمصادرة ممتلكاتها من أثاث ومركبات ومقرات، حسبما قالت مصادر مطلعة.

يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه عشرات الموظفين، التابعين لمنظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات محلية، قيد الإخفاء القسري في سجون الحوثيين بعد مرور أشهر على اختطافهم.