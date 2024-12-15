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مقتل 6 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة

أرشيفية
16 ديسمبر 2024 01:13

حماة (وكالات)

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قتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، أمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في محافظة حماة وسط سوريا.
وأفاد الدفاع المدني السوري في منشور على منصة «فيس بوك»، أن لغماً أرضياً انفجر في قرية «الرحيّة» بريف حماة الشرقي، موضحاً أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال.
وحذر خبير بارز في إزالة الألغام الأرضية من أن حجم الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في سوريا، سيكون هائلاً ويشكل تهديداً خاصاً للأطفال العائدين إلى البلاد.  وبعد أكثر من 13 عاماً من الحرب المدمرة، أصبحت مساحات شاسعة من سوريا مليئة بالألغام.
والثلاثاء، لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة حتفهم بانفجار لغم في مدينة تدمر، بعدما عادت هذه العائلة النازحة لتفقد منزلها.

انفجار لغم
حماة
ريف حماة
سوريا
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