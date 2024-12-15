قتيلان وثلاثة مصابين بإطلاق نار في تكساس

قتل مراهقان وأصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم صبي (13 عاما)، جراء إطلاق نار في حفل في هيوستن بولاية تكساس جنوب غرب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الشرطة الأحد.

وقال لويس مينينديز سييرا مساعد قائد الشرطة، في مؤتمر صحفي، إن عناصر الشرطة، الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار، وجدوا "مشهدا متوترا للغاية ومجموعة كبيرة من الأشخاص تركض خارج مكان الحفل".

وتابع مينينديز سييرا أن الشرطة ليس لديها أي معلومات حتى الآن عن المشتبه به وطلب من الذين كانوا في الحفل الاتصال بالشرطة لإبلاغها بأي معلومات.

وأضاف مساعد قائد الشرطة أن شابا، يبلغ من العمر 16 عاما، لقي حتفه في مكان الحادث وتوفيت فتاة (16 عاما) في وقت لاحق في المستشفى. وأضاف أن الصبي المصاب (13 عاما) في حالة حرجة.