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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر
16 ديسمبر 2024 07:24

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع اليوم الاثنين الساعة 09:01 بالتوقيت المحلي (0090 بتوقيت جرينتش)، مشيراً إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 3 كيلو متر شمال الزبوجة بولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية على ساحل البحر المتوسط.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الجزائرية أنه لم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث أي خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية. 

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المصدر: وكالات
زلزال
الجزائر
هزة أرضية
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