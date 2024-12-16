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رئيس وزراء فرنسا يجري مشاورات لتشكيل حكومة

رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يدلي بتصريح
16 ديسمبر 2024 21:38

يجري رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسوا بايرو مشاورات مع القوى السياسية الاثنين والثلاثاء لتشكيل حكومة وتمرير موازنة عام 2025، على الرغم من عدم الاستقرار السياسي الذي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.
وخلف بايرو الوسطي، الجمعة، ميشال بارنييه الذي أطيح بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه في تصويت تاريخي لحجب الثقة من نواب اليسار واليمين المتطرف.
وأصبح بايرو سادس رئيس حكومة منذ انتخاب ماكرون رئيسا لأول مرة عام 2017 والرابع عام 2024.
وأعربت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني مارين لوبان، التي استُقبلت في مقر الحكومة اليوم الاثنين، "لرئيس الوزراء عن تحفظات" حزبها "على عدد من الشخصيات" التي قد تنضم إلى الحكومة.
وقالت إن "طريقة التعاطي هي الأكثر إيجابية التي شهدتها حتى الآن".
وكان برفقتها الرجل الأول في الحزب جوردان بارديلا.
ثم استقبل بايرو، الذي أصر على أن يلتقي شخصيا زعيم كل حزب، المسؤولين الاشتراكيين رغم أنهم لا ينوون دخول الحكومة.

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المصدر: آ ف ب
فرانسوا بايرو
تشكيل حكومة
فرنسا
مشاورات سياسية
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