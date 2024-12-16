الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يشيد بتقدم قواته بأوكرانيا في 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
17 ديسمبر 2024 01:07

موسكو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
روسيا: لا قرار نهائي بشأن قواعدنا العسكرية في سوريا
ترامب يقدم تعهدا جديدا بشأن الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أوجز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، حصيلة العام 2024 للنزاع الدائر في أوكرانيا، مشيداً بوتيرة تقدّم جنوده في ختام هذه «السنة المحورية».
وقال بوتين في خطاب ألقاه أمام كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، إن «القوات الروسية تتحكّم بالمجريات على طول خطّ المواجهة» في أوكرانيا، معلناً السيطرة على 189 بلدة أوكرانية في خلال عام 2024. 
وصرح الرئيس الروسي «أريد أن أشير إلى أن العام الماضي كان محورياً في ما يتعلق بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة»، مستخدماً المسمى المتداول في روسيا للهجوم على أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف الذي تناول الكلمة بعد بوتين إن روسيا استولت على 4500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية وهي تتقدّم حالياً بوتيرة 30 كيلومتراً مربعاً في اليوم.

فلاديمير بوتين
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الرئيس الروسي
روسيا
القوات الروسية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
علوم الدار
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
اليوم 17:37
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
اليوم 18:55
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
اليوم 17:53
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم خياماً ومساعدات للنازحين في وسط غزة
17 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©