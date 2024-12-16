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غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في اللاذقية وطرطوس

جانب من مدينة اللاذقية
17 ديسمبر 2024 01:06

دمشق (الاتحاد)

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شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على العديد من النقاط العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بسوريا.
وأوضح مرصد الطيران السوري، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف العديد من النقاط العسكرية بغارات جوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي البلاد.
واستهدفت الغارات مقرات عسكرية ومستودعات ذخيرة في اللاذقية وطرطوس، وفوج 32 دفاع جوي، والمقر العسكري 107، وعدداً من القرى.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش فجّر مستودعاً عسكرياً كبيراً في طرطوس، تسبب بانفجار هائل في المنطقة.
وقالت الإذاعة، إن «الجيش فجر ليلة الأحد مستودعاً عسكرياً كبيراً في طرطوس، خاصاً بالصواريخ والقذائف والألغام والقذائف المضادة للدبابات»، وأشارت إلى أن المستودع يحوي «كمية هائلة من الأسلحة».

غارات إسرائيلية
إسرائيل
سوريا
اللاذقية
طرطوس
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الجيش الإسرائيلي
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