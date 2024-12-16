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أميركا تدعو رعاياها لمغادرة سوريا

إطلالة عامة على مدينة دمشق (رويترز)
17 ديسمبر 2024 01:08

واشنطن (وكالات)

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طالبت الخارجية الأميركية مواطنيها، أمس، بمغادرة سوريا؛ لأن الوضع الأمني في البلاد لا يزال متقلباً وغير قابل للتنبؤ.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: «لا يزال الوضع الأمني في سوريا متقلباً وغير قابل للتنبؤ، مع وجود صراع مسلح وإرهاب في جميع أنحاء البلاد، على الأميركيين مغادرة سوريا إذا أمكن، وعلى غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة».  
وأضاف البيان أن «على الأميركيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة للمغادرة الاتصال بالسفارة الأميركية في البلد الذي يخططون لدخوله».

سوريا
أميركا
الأزمة السورية
وزارة الخارجية الأميركية
دمشق
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