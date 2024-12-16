روسيا: لا قرار نهائي بشأن قواعدنا العسكرية في سوريا

موسكو (وكالات)

أعلنت روسيا، أمس، أنها لم تتخذ بعد قرارات نهائية بشأن مصير قواعدها العسكرية في سوريا، مشيرة إلى أنها على اتصال بالمسؤولين في دمشق.

وقال متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين أمس: «نحن نتواصل حالياً مع ممثلي القوى المسيطرة على الوضع في سوريا، كل ذلك سيتم تحديده خلال عملية الحوار».

وكان 4 مسؤولين سوريين قالوا لوكالة «رويترز»، مطلع الأسبوع، إن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا، ومن مواقع في جبال الساحل، لكنها لم تنسحب من قاعدتيها الرئيسيتين بعد سقوط نظام الأسد.

وقالت روسيا، إنها أجلت بعض الموظفين الدبلوماسيين من دمشق إلى جانب دبلوماسيين من روسيا البيضاء وكوريا الشمالية على متن رحلة جوية خاصة للقوات الجوية الروسية من قاعدة حميميم الجوية التابعة لها.

وفي السياق، ذكرت وكالة «تاس» الروسية أمس، أن السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف موجود في دمشق ويواصل أداء مهامه.

ونقلت الوكالة عن مصدر في السفارة الروسية قوله إن «السفير موجود في المكان».