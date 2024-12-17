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ألمانيا تفصح عن إصابات جدري القرود

ألمانيا تفصح عن إصابات جدري القرود
17 ديسمبر 2024 21:47

 ذكرت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن عائلة بغربي ألمانيا أصيبت بالسلالة الجديدة من جدري القرود (إمبوكس) تتعافى، وأنه لم يتم رصد المزيد من الحالات حتى اليوم. وتم رصد إصابة أربعة أفراد من أسرة في بلدة قريبة من مدينة كولونيا مؤخراً بسلالة «كليد 1 بي» من الفيروس، من بينهم طفلان في المدرسة. 
وقالت متحدثة باسم حي راينيش-بيرجيشه، إنه تمت الإصابة بالمرض «خلال أنشطة سفر فرد بالأسرة له تواصل وثيق بالسكان المحليين في أفريقيا».
وتم إغلاق المدرسة التي يذهب إليها الطفلان في روزرات حتى عطلات عيد الميلاد المقبلة كإجراء احترازي.
 وتم التحول إلى التعلم عن بعد للأطفال المعنيين.

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المصدر: د ب أ
جدري القرود
ألمانيا
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