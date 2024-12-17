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الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة دعم جميع الجهود لترسيخ أمن لبنان

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية في صور، جنوب لبنان (أرشيفية)
18 ديسمبر 2024 00:55

بيروت (وكالات)

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جددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، أمس، تأكيد استعداد الأمم المتحدة والتزامها بمواصلة دعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ أمن لبنان، وذلك خلال لقاءات عدد من أعضاء المجلس النيابي، في مدينة طرابلس شمال لبنان. 
وزارت بلاسخارت، أمس، مدينة طرابلس والتقت عدداً من رجال الدين، كما التقت عدداً من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين. 
وجددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تأكيد استعداد الأمم المتحدة والتزامها بمواصلة دعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ أمن لبنان واستقراره وتعزيز تعافيه على المدى الطويل، بحسب بيان صادر عن مكتب بلاسخارت. وأشار البيان إلى أنه «في ظل التطورات الأخيرة في لبنان، إلى جانب التغيرات الجذرية التي تشهدها سوريا، ناقش المجتمعون أهمية صون تقليد لبنان الراسخ في العيش المشترك السلمي، الذي يعد أساسياً لاستقرار البلاد. 
في غضون ذلك، أقدمت القوات الإسرائيلية، فجر أمس، على هدم عدد من المنازل في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية أقدمت فجراً، على تجريف عدد من الطرق الفرعية وهدم منازل داخل بلدة الناقورة. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية واصلت عمليات نسف ما تبقى من المنازل في بلدة كفركلا الجنوبية، لافتة إلى تحليق لطائرة مسيرة على علو منخفض في أجواء مدينة صور. يذكر أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان دخل حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، وتخرق إسرائيل الاتفاق منذ سريانه بشكل يومي.

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