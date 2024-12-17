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«الجامعة»: الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أرشيفية)
18 ديسمبر 2024 00:55

القاهرة (وكالات)

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، الأهمية الكبيرة التي يعلقها الجانب العربي على اعتراف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، باعتبار ذلك ينسجم مع دور فرنسا القيادي في أوروبا، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حل الدولتين وتنفيذه على الأرض. جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، أمس، وفداً من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة فرنسوا بانو، وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة.  
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في بيان صحفي، بأن أبو الغيط رحب بزيارة الوفد الفرنسي لمقر الجامعة، مشيراً إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة التي تربط بين المنطقة العربية وفرنسا، وذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما على المستوى الرسمي والشعبي وآليات التعاون والتنسيق المهمة إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.  وأضاف رشدي أن الوفد اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة للوضع في سوريا ولبنان والقضية الفلسطينية خاصة الحرب على قطاع غزة.

جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
فرنسا
أوروبا
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