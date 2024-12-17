مقتل 12 ألفاً و799 طالباً فلسطينياً منذ بدء الحرب

رام الله (وكالات)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، مقتل 12 ألفاً و799 طالباً وإصابة 20 ألفاً و942 بجروح منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.

وقالت الوزارة في بيان، أمس، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن «عدد الطلبة الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12 ألفاً و681، والذين أصيبوا 20 ألفاً و311»، مشيرة إلى أنه قتل في الضفة 118 طالباً وأصيب631 آخرون، إضافة إلى اعتقال 538.

ولفتت الوزارة إلى أن 598 معلماً وإداريا قتلوا وأصيب 3801 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 158 في الضفة. وأوضحت أن 425 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 171 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 109 مدارس وسبع جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب. وأكدت الوزارة أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفاً صحية صعبة.

وفي السياق، قال مسعفون إن غارات إسرائيلية في قطاع غزة قتلت، أمس، ما لا يقل عن 14 فلسطينياً، منهم 10 على الأقل في منزل واحد بمدينة غزة، بينما واصلت الدبابات التوغل نحو المنطقة الغربية من رفح في جنوب القطاع، مضيفين أن أربعة آخرين قتلوا في غارتين جويتين منفصلتين في المدينة وفي بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي رفح بالقرب من الحدود مع مصر، قال سكان إن الدبابات الإسرائيلية توغلت بشكل أعمق نحو المنطقة الغربية من المواصي، والمعروفة بأنها منطقة إنسانية. ودفعت النيران الكثيفة من الدبابات المتوغلة في المنطقة عشرات العائلات النازحة هناك إلى الفرار شمالاً نحو خان ​​يونس.