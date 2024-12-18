حريق في مركز للأبحاث النووية ببولندا

أصيب شخصان بحروق إثر حريق اندلع في المركز الوطني للأبحاث النووية في بولندا، الواقع في منطقة أوتوك بالقرب من وارسو، بحسب ما قاله متحدث باسم خدمات الإطفاء لمحطة «تي في إن 24» التلفزيونية، اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث أن الحريق تم إخماده، وأنه لا يوجد خطر بسبب الإشعاع. وعلى صعيد متصل، قالت متحدثة باسم المركز الوطني للأبحاث النووية لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، إن الحريق اندلع في مبنى إداري، مضيفة أن المبنى يقع بعيداً عن مفاعل الأبحاث النووية التابع للمركز.

وقالت خدمات الإطفاء إنه قد تم نقل 32 شخصاً من المبنى الإداري إلى مكان آمن، كما تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بحروق في الوجه واليدين.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأبحاث النووية يعد أحد أكبر معاهد الأبحاث في بولندا، ويضم مفاعل الأبحاث النووية الوحيد في البلاد.