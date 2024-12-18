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روسيا تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا

دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
19 ديسمبر 2024 01:02

موسكو (وكالات) 

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أعلنت روسيا سيطرتها على قريتين قرب مدينة كوراخوفي في شرق أوكرانيا، فيما اتهّم الكرملين أمس كييف بارتكاب هجوم إرهابي بعد اغتيال جنرال روسي ومساعده في موسكو، في أول تعليق له على الانفجار.  
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالات الأنباء المحلية أن جنودها سيطروا على ستاري تيرني، وترودوفي القريبة جداً من مدينة كوراخوفي المنجمية التي تتعرض لهجمات روسية منذ أسابيع عدة، حيث يتّخذ الجيش الأوكراني، موقفاً دفاعياً منذ أكثر من عام.
وأمس الأول، أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة غانيفكا الواقعة على أقلّ من عشرة كيلومترات من جنوب مدينة كوراخوفي التي تقع قرب حقل كبير لليثيوم، وهو من خامات المعادن النادرة.
إلى ذلك، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم الذي تبنّته كييف: «بات واضحاً الآن من أمر بهذا الهجوم الإرهابي، يظهر ذلك مجدداً أن نظام كييف لا يتردد في استخدام الأساليب الإرهابية».

أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
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ديمتري بيسكوف
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