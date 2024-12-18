الخميس 19 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انطلاق اجتماع تشاوري بين «النواب» و«الدولة» الليبيين

خلال الاجتماع
19 ديسمبر 2024 01:01

حسن الورفلي (بوزنيقة)

أخبار ذات صلة
رحيمي «الأعلى مشاركة» في العام بـ 3794 دقيقة
5 دول غربية ترحب بالخطة الأممية في ليبيا

انطلقت، أمس، بمدينة بوزنيقة المغربية أعمال الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج المغربي ناصر بوريطة.
وقال بوريطة، في كلمة له خلال الاجتماع: «إن المغرب بقيادة العاهل المغربي يدعم استقرار ووحدة ليبيا»، لافتاً إلى «أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في إطار حوار ليبي - ليبي».
وأضاف أن المغرب يواكب الليبيين، ويوفر لهم مجالات واسعة للتحاور فيما بينهم لتحقيق تقدم في المسار السياسي بعيداً عن التأثيرات والضغوط الخارجية، مؤكداً أن المقاربة المغربية في الملف الليبي تعتمد على عدم التدخل في الشأن الليبي، واحترام إرادة الليبيين. 
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الرغبة الأممية في تحريك الملف الليبي على مستوى البعثة الأممية لافتاً إلى أن الليبيين بحاجة إلى حكومة وطنية للتفاعل مع تطلعاتهم والتحضير لانتخابات ذات مصداقية.

المغرب
الأزمة الليبية
مجلس النواب الليبي
البرلمان الليبي
ناصر بوريطة
ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
الانتخابات الليبية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مساعدات الإمارات تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع الخبز على النازحين في «مواصي رفح»
19 ديسمبر 2024
«حقيبة الظهر» تحملها فلسطينية وطفلها (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حقيبة الظهر» رمز للبقاء على قيد الحياة في غزة
19 ديسمبر 2024
الرحلة الأولى من مطار دمشق إلى مطار حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
عودة مطار دمشق للعمل بشكل جزئي
19 ديسمبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا
19 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©