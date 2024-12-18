مقتل 38 فلسطينياً وإصابة 203 آخرين بقصف إسرائيلي على غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، مقتل 38 فلسطينياً وإصابة 203 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت السلطات في تصريح صحفي إن «جيش الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل على إثرها للمستشفيات 38 شهيداً و205 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45097 شهيداً و107244 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي».

وشهدت الساعات الأخيرة استهدافات عدة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، من بينها خيام للنازحين في خان يونس جنوب القطاع، واستهداف مستشفى كمال عدوان، وعدد من التجمعات والمنازل السكنية، وما زال عشرات المفقودين تحت الأنقاض.