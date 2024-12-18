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الأردن: نقف إلى جانب الشعب السوري في إعادة بناء سوريا الموحدة

سوريون في أحد شوارع دمشق (رويترز)
19 ديسمبر 2024 01:01

عمّان، بروكسل (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، وقوف الأردن إلى جانب الشعب السوري في إعادة بناء سوريا الموحدة التي لا اعتداء فيها على سيادتها أو أرضها، ولا وجود عليها للإرهاب، وإلى واحترام إرادته وخياراته لبناء نظام سوري جديد يمثل كل السوريين ويحفظ حقوقهم. 
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وجهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. 
ونقل البيان عن الصفدي التأكيد «أن إيقاف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها يمثلان الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد في المنطقة». 
وحذر وزير الخارجية الأردني من تبعات استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي على الأرض والسيادة السورية، معرباً عن إدانته للعدوان باعتباره خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً.  
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، استعداد دول الاتحاد للمساهمة في إعادة إعمار سوريا من خلال «نهج خطوة بخطوة».
وفي كلمة أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أوضحت فون دير لاين أن «سقوط نظام الأسد يعتبر تحريراً بالنسبة إلى الشعب السوري».
وأضافت: «بعض الخطوات الأولى التي اتخذتها القيادة الجديدة مشجعة، وقضايا مثل تشكيل حكومة شاملة وحماية الأقليات ومواصلة القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي ستكون مهمة في المستقبل».

الأردن
الشعب السوري
الأزمة السورية
سوريا
وزير الخارجية الأردني
أيمن الصفدي
سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي
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