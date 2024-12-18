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«الشيوخ الأميركي» يرسل إلى بايدن مشروع قانون للسياسة الدفاعية

«الشيوخ الأميركي» يرسل إلى بايدن مشروع قانون للسياسة الدفاعية
18 ديسمبر 2024 23:41

مرر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون للدفاع اليوم الأربعاء، يقر زيادات كبيرة في أجور المجندين الجدد ويرفع الإنفاق العسكري الإجمالي إلى 895 مليار دولار.
وعادة ما يحظى مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي بدعم قوي من الحزبين ولم يحدث من قبل أن فشل الكونجرس في إقراره منذ ما يقرب من ستة عقود، لكن الإجراء الخاص بسياسة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أصبح في السنوات الأخيرة ساحة معركة للقضايا الثقافية.
وسعى الجمهوريون هذا العام إلى إضافة أولويات للمحافظين الاجتماعيين إلى التشريع، مما أدى إلى مفاوضات استمرت شهوراً حول مشروع القانون وتراجع الدعم من الديمقراطيين. 

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