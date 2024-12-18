لغز وفاة عائلة كاملة في يوتا يشغل السلطات الأميركية

فتحت الشرطة الأميركية تحقيقاً اليوم الأربعاء، لكشف توقيت وسبب وفاة خمسة أفراد من عائلة بولاية يوتا، منهم ثلاثة أطفال - تم العثور على جثثهم في منزلهم بعد أن شعر أحد الأقارب بالقلق بسبب انقطاع أخبارهم لأيام عدة. تم العثور على جثة شاب جريح يبلغ من العمر 17 عاما، يبدو أنه تعرض لإطلاق نار، في مرآب المنزل أمس الثلاثاء.

وحتى مساء أمس، لم تكن الشرطة في ضاحية ويست فالي بمدينة سولت ليك سيتي تعلم ما إذا كان هذا الشاب مشتبها به أم ضحية في القضية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة روزان فاينوكو إنه بسبب الإصابات التي تعرض لها هذا الشاب «هناك بعض الصعوبات في التواصل معه ومعرفة المزيد من المعلومات».

وأوضحت فاينوكو، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن السلطات لا تعتقد أن هناك مشتبها به طليقاً، وأن الجريمة «كانت مقتصرة على هذا المنزل فقط». وقالت الشرطة، إنها تتوقع تقديم مزيد من المعلومات اليوم الأربعاء.