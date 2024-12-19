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الولايات المتحدة تعلن القضاء على "الدبور القاتل"

الولايات المتحدة تعلن القضاء على "الدبور القاتل"
19 ديسمبر 2024 08:21

 تم الإعلان في الولايات المتحدة عن القضاء على أكبر الدبابير في العالم، وهي سلالة غازية يطلق عليها اسم "الدبور القاتل" بسبب لدغتها الخطيرة وقدرتها على الفتك بخلية نحل العسل في غضون ساعات، بعد خمس سنوات من رصدها لأول مرة في ولاية واشنطن بالقرب من الحدود الكندية.

 

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وأعلنت وزارتا الزراعة في واشنطن والولايات المتحدة عن القضاء على هذه الحشرة الأربعاء، قائلتين إنه لم يتم رصد أي اكتشاف للدبور الشمالي العملاق في واشنطن منذ عام 2021.

وقال سفين سبيشيجر، مدير برنامج الآفات في وزارة الزراعة بولاية واشنطن، في مؤتمر صحفي افتراضي: "يجب أن أخبركم، بصفتي عالم حشرات، فأنا أقوم بهذا العمل لأكثر من 25 عاماً حتى الآن، وهو يوم نادر عندما يتمكن البشر من الفوز على الحشرات".


وفي الولايات المتحدة، يموت حوالي 72 شخصاً سنوياً بسبب لسعات النحل والدبابير كل عام، وفقاً لبيانات المعاهد الوطنية للصحة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
مرض
النحل
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