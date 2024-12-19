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مقتل 11 إرهابيّاً جراء عمليات أمنية في باكستان

عناصر من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
20 ديسمبر 2024 01:07

إسلام آباد (وكالات)

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الجيش الباكستاني يقتل 43 مسلحاً

أعلن الجيش الباكستاني نجاح قوات الأمن في القضاء على 11 مسلحاً من العناصر الإرهابية، خلال عمليات أمنية نفذتها في مناطق بشمال غرب البلاد.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أمس، أن قوات الأمن نفذت عمليات مستهدفة استناداً إلى معلومات استخباراتية، في مناطق «تانك، ووزيرستان ومهمند» بإقليم «خيبر بختونخوا» شمال غرب باكستان.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن صادرت ذخيرة كانت بحوزة الإرهابيين القتلى، مضيفاً أن الإرهابيين الذين قُضي عليهم كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في عمليات إرهابية أدت إلى مقتل مدنيين ورجال أمن.

باكستان
الجيش الباكستاني
قوات الأمن الباكستانية
العناصر الإرهابية
مكافحة الإرهاب
خيبر بختونخواه
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