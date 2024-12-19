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روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا

آثار معارك وقصف في منطقة دونيتسك
20 ديسمبر 2024 01:07

موسكو (وكالات)

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نقلت وكالة «إنترفاكس للأنباء» أمس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قوات موسكو سيطرت على بلدتي «نوفي كامار» و«زيلينيفكا» الواقعتين في منطقة «دونيتسك» بشرق أوكرانيا.
كما قالت «إنترفاكس» ووكالات أنباء روسية أخرى إن القوات الروسية أسقطت 154 طائرة مسيَّرة أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
بدورهم، قال مسؤولون روس، أمس، إن أوكرانيا قصفت مناطق روسية بما لا يقل عن 13 صاروخاً و84 طائرة مسيرة، مما تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة روستوف الجنوبية ظل مستعراً لساعات.
وقال يوري سليوسار القائم بأعمال حاكم روستوف إن أوكرانيا قصفت المنطقة بما لا يقل عن 13 صاروخاً وعشرات الطائرات المسيَّرة، مما تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك النفطية التي استهدفتها أوكرانيا مراراً.
وأضاف سليوسار أن شخصاً واحداً على الأقل أصيب خلال الهجوم.

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