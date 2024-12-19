الجمعة 20 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غارات إسرائيلية على أهداف حوثية في اليمن

تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على محطة كهرباء في صنعاء
20 ديسمبر 2024 01:07

عواصم (وكالات)

أخبار ذات صلة
«مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود»
الغزيون يواجهون «كابوس الشتاء» بلا غذاء ولا مأوى

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية، بتوجيه من شعبة الاستخبارات والبحرية، هاجمت أهدافاً تابعة للحوثيين على الساحل الغربي، وفي عمق اليمن.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين باليمن، منها موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء».
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً كان متجهاً لوسط إسرائيل لكن ما وصفه متحدث عسكري بأنه شظايا متساقطة من الصاروخ ألحقت أضراراً بمبنى مدرسة في بلدة «رمت عفال».
وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني للصحفيين إن «إسرائيل شنت الهجوم، بمشاركة 14 مقاتلة وطائرات أخرى، على دفعتين، ضربت الدفعة الأولى ميناءي الصليف ورأس عيسى فيما ضربت الثانية العاصمة صنعاء».

غارات إسرائيلية
إسرائيل
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
الجيش الإسرائيلي
جماعة الحوثي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
فلسطيني يسير بجوار أنقاض مبان قرب مستشفى كمال عدوان في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
«مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود»
20 ديسمبر 2024
بوتين متحدثاً في مؤتمره الصحفي السنوي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون للتوصل إلى حل وسط بشأن أوكرانيا
20 ديسمبر 2024
شاحنات تجارية عند معبر جابر الحدودي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف الحركة التجارية على الحدود بين الأردن وسوريا
20 ديسمبر 2024
سكان يملأون المياه وسط انقطاع مستمر للمياه في جوهانسبرغ (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
20 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©