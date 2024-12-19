استئناف الحركة التجارية على الحدود بين الأردن وسوريا

عمّان (الاتحاد)

استؤنفت الحركة التجارية على الحدود بين الأردن وسوريا بعد توقف استمر نحو أسبوعين إثر إعلان المملكة غلق الحدود مع الجارة الشمالية سوريا بسبب الأوضاع الأمنية.

قال وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة أمس، للصحافيين عند معبر جابر - نصيب الحدودي بين البلدين إن نحو 500 شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، كما أن نحو 150 شاحنة عبرت من سوريا إلى دول مختلفة عبر الأردن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأضاف أن الأردن سمح للسوريين بالتصدير عبر الأردن لكل دول العالم عبر نظام الترانزيت.

وبحسب الوزير فإن «عدداً كبيراً من الشاحنات دخلت من الأردن عبر سوريا إلى لبنان في إطار حرص الأردن أيضاً على تلبية احتياجات اللبنانيين من السلع».

وأكد على «وجود خلية عمل لتسهيل عمل مركز حدود جابر وضمان سير الحركة التجارية عبر المركز الحدودي بشكل كامل، وعلى الإيعاز لكافة الجهات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إدخال الشاحنات والبضائع إلى سوريا».

وكان الأردن قرر في السادس من الشهر الحالي غلق معبر جابر الحدودي الوحيد العامل مع سوريا البلد المجاور قبل يومين من سقوط نظام الأسد بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومتراً.