الجمعة 20 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الإعلام اليمني لـ«الاتحاد»: دعم الإمارات خفف معاناة اليمنيين

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
20 ديسمبر 2024 01:07

عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة
غارات إسرائيلية على أهداف حوثية في اليمن
وزير البيئة اليمني لـ«الاتحاد»: جهود حثيثة للإمارات لحماية البيئة البحرية في اليمن

أشاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية، سواءً على المستوى الإنساني أو الاقتصادي، موضحاً أن البرامج الإغاثية والمشاريع الإنمائية التي تم تنفيذها خففت معاناة اليمنيين، وأدت إلى تحسين ظروفهم المعيشية، ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار.
وقال الإرياني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن هذا دعم الإمارات يعكس عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة بين البلدين، ويؤكد أن استقرار اليمن يمثل جزءا أساسا من استقرار المنطقة وازدهارها.
واتهم وزير الإعلام اليمني، جماعة الحوثي، بأنها مستمرة في تنفيذ أجندات خارجية، وغير مهتمة بالأوضاع الإنسانية المتردية التي يمر بها الشعب اليمني، كما أن عملياتها في البحر الأحمر ألحقت ضررًا بالغًا بآلاف الصيادين، فضلاً عن تهديدها للاقتصاد العالمي، مما دفع الحكومة إلى مناشدة المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الانتهاكات.
وأوضح أن الحكومة اليمنية كانت وما زالت تؤيد السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار الإرياني إلى أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة خلال مختلف جولات الحوار مع الحوثيين، وتعاملت بإيجابية مع جهود تثبيت الهدنة واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، إلا أن «الجماعة» قابلت هذه الجهود بالتعنت السياسي والتصعيد العسكري، وتتحرك كأداة لتنفيذ سياسات تخريبية تخدم مصالح دول إقليمية دون أدنى اكتراث بمعاناة اليمنيين.
وجدد وزير الإعلام اليمني دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات المعنية لتكثيف جهودها لوقف الانتهاكات الحوثية، ودعم مساعي الحكومة لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طالت لأكثر من 10 سنوات.

وزير الإعلام اليمني
الإمارات
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
الحكومة اليمنية
معمر الإرياني
جماعة الحوثي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
فلسطيني يسير بجوار أنقاض مبان قرب مستشفى كمال عدوان في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
«مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود»
20 ديسمبر 2024
بوتين متحدثاً في مؤتمره الصحفي السنوي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون للتوصل إلى حل وسط بشأن أوكرانيا
20 ديسمبر 2024
شاحنات تجارية عند معبر جابر الحدودي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف الحركة التجارية على الحدود بين الأردن وسوريا
20 ديسمبر 2024
سكان يملأون المياه وسط انقطاع مستمر للمياه في جوهانسبرغ (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
20 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©