وزير الإعلام اليمني لـ«الاتحاد»: دعم الإمارات خفف معاناة اليمنيين

عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)

أشاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية، سواءً على المستوى الإنساني أو الاقتصادي، موضحاً أن البرامج الإغاثية والمشاريع الإنمائية التي تم تنفيذها خففت معاناة اليمنيين، وأدت إلى تحسين ظروفهم المعيشية، ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار.

وقال الإرياني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن هذا دعم الإمارات يعكس عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة بين البلدين، ويؤكد أن استقرار اليمن يمثل جزءا أساسا من استقرار المنطقة وازدهارها.

واتهم وزير الإعلام اليمني، جماعة الحوثي، بأنها مستمرة في تنفيذ أجندات خارجية، وغير مهتمة بالأوضاع الإنسانية المتردية التي يمر بها الشعب اليمني، كما أن عملياتها في البحر الأحمر ألحقت ضررًا بالغًا بآلاف الصيادين، فضلاً عن تهديدها للاقتصاد العالمي، مما دفع الحكومة إلى مناشدة المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الانتهاكات.

وأوضح أن الحكومة اليمنية كانت وما زالت تؤيد السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار الإرياني إلى أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة خلال مختلف جولات الحوار مع الحوثيين، وتعاملت بإيجابية مع جهود تثبيت الهدنة واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، إلا أن «الجماعة» قابلت هذه الجهود بالتعنت السياسي والتصعيد العسكري، وتتحرك كأداة لتنفيذ سياسات تخريبية تخدم مصالح دول إقليمية دون أدنى اكتراث بمعاناة اليمنيين.

وجدد وزير الإعلام اليمني دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات المعنية لتكثيف جهودها لوقف الانتهاكات الحوثية، ودعم مساعي الحكومة لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طالت لأكثر من 10 سنوات.