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إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحدث تعريف الأطعمة «الصحية»

إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحدث تعريف الأطعمة «الصحية»
20 ديسمبر 2024 10:41

اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي ايه) يوم الخميس تغييرات جديدة والتي بموجبها سيتعين على الأطعمة المعلبة في الولايات المتحدة اتباع قواعد جديدة حتى تطلق على نفسها «صحية».
ويعد هذا تحديثاً للتعريف الذي وضعته الوكالة قبل 30 عاما.
ويهدف هذا التغيير إلى مساعدة الأميركيين في فهم ملصقات الطعام في متاجر البقالة واتخاذ قرارات تتماشى مع الإرشادات الغذائية الاتحادية، على أمل تقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي، وفقا لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء.
وبحسب القواعد الجديدة، يجب أن تحتوي المنتجات التي تدعي أنها «صحية» على كمية معينة من الطعام من مجموعة أو أكثر من المجموعات الغذائية مثل الفاكهة والخضروات والحبوب والألبان والبروتين.
ولأول مرة، تحدد القاعدة حدوداً معينة للسكريات المضافة.
كما يجب أيضا الحد من الصوديوم والدهون المشبعة، وفقا لما ذكرته الإدارة.
وتمنع هذه التغييرات أطعمة مثل الحبوب السكرية، والزبادي المحلى بشدة، والخبز الأبيض، وبعض ألواح الجرانولا من وضع كلمة «صحي» على ملصقها، في حين تسمح للأطعمة مثل الأفوكادو، وزيت الزيتون، والسلمون، والبيض، وبعض خليط المكسرات باستخدامه. حتى المياه يمكن الآن تصنيفها «صحية»، حسبما ذكرت الوكالة. 

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المصدر: د ب أ
الدواء
الغذاء
أميركا
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