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ماليزيا تستأنف عمليات البحث عن طائرة مفقودة منذ 10 سنوات

ماليزيا تستأنف عمليات البحث عن طائرة مفقودة منذ 10 سنوات
20 ديسمبر 2024 13:51

وافقت الحكومة الماليزية على إطلاق عمليات بحث جديدة عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية «ام اتش 370» التي اختفت في ظروف غامضة قبل عشر سنوات، على ما أعلن وزير النقل الماليزي أنتوني لوك الجمعة.
وقال لوك للصحافيين إن «اقتراح شركة أوشن إنفينيتي بإطلاق عملية بحث، قوي ويستحق الدراسة».

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وفي 8 مارس 2014، اختفت رحلة MH370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين.
وكانت الطائرة، من طراز بوينغ 777-200ER، تقل 239 شخصاً. بعد أقل من ساعة من الإقلاع، فقدت الطائرة الاتصال بمراكز المراقبة الجوية.
وعلى الرغم من عمليات البحث الواسعة التي شملت المحيط الهندي، لم يتم العثور على الحطام الرئيس للطائرة إلا بعد عدة سنوات، مع اكتشاف أجزاء صغيرة من الطائرة على سواحل المحيط الهندي.
 

 

المصدر: آ ف ب
الطائرة الماليزية
تحطم طائرة
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