مقتل عنصرين من داعش أحدهما قيادي بقصف أميركي

قال الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، إنه نفّذ ضربات جوية أدت إلى مقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي أحدهما قيادي، أمس الخميس.

وأضافت القيادة العسكرية المركزية الأميركية، في بيان، أن الضربات وقعت في سوريا.

وجاء في البيان، الذي نشرته القيادة المركزية (سنتكوم) على منصة "اكس"، أن "قوّات القيادة المركزية الأميركية نفّذت في 19 ديسمبر ضربة دقيقة استهدفت أبا يوسف، المعروف باسم محمود، في محافظة دير الزور في سوريا. وقد قتل عنصران من التنظيم، بينهما أبو يوسف".

وأوضح البيان أن "هذه الضربة تندرج في سياق الالتزام المتواصل لسنتكوم، إلى جانب الشركاء في المنطقة، بالتصدّي لجهود الإرهابيين الرامية إلى التخطيط لهجمات وتنظيمها وتنفيذها".