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واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية)
21 ديسمبر 2024 01:24

واشنطن (الاتحاد)

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فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على أفراد وكيانات تابعين لجماعة الحوثي لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط غير المشروع لصالح الحوثيين.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أكثر من 12 فرداً وكياناً متمركزين في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الموالي للحوثيين، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط غير المشروع لصالح الحوثيين.
وأشار البيان، إلى أن من بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأميركية: عملاء نشطون رئيسيون في عمليات التهريب، وتجار أسلحة، ووسطاء قائمون بتسهيل عمليات الشحن ونقل الأموال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن درّ إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

عقوبات أميركية
العقوبات الأميركية
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الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
جماعة الحوثي
وزارة الخزانة الأميركية
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