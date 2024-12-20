السبت 21 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية.. وانفجارات تهز كييف

عامل إنقاذ في موقع انفجار جراء غارة على كييف
21 ديسمبر 2024 01:24

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة»
قتلى في هجوم صاروخي على منطقة روسية
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت فجر أمس، 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مناطق في روسيا والبحر الأسود، فيما سُمع دوي انفجارات قوية في كييف صباح أمس، بعد سلسلة من التحذيرات الجوية بشأن إطلاق صواريخ باليستية من روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.
وجاء في البيان الروسي: «خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية».
وتابع: «اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 36 طائرة أوكرانية مسيرة، تم تدمير 16 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و14 فوق البحر الأسود، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود».
بدورها، حذّرت القوات الجوية الأوكرانية من انّ «صاروخاً باليستياً رُصد من الشمال»، بعد نحو 3 سنوات من بدء الأزمة.
وتصاعد دخان كثيف فوق العاصمة الأوكرانية، فيما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عن إصابة شخصين على الأقل في أعقاب هذه الانفجارات.
وأبلغت السلطات الأوكرانية أيضاً عن وقوع هجمات صاروخية في مدينة خيرسون الجنوبية حيث قتل شخص واحد وأصيب 6، وفي بلدات وقرى أخرى.
وتتقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا بهدف استعادة مدينة كوبيانسك التي سيطرت عليها خلال العام الأول من الحرب.
والجيش الروسي الذي يحرز تقدّماً بوتيرة أسرع خلال الأشهر الأخيرة في شرق أوكرانيا، عزز من هجماته في هذه المنطقة التي يحاول استعادتها منذ أشهر، محاولاً خصوصاً معاودة عبور النهر.

روسيا
روسيا وأوكرانيا
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
كييف
وزارة الدفاع الروسية
الجيش الروسي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
آلاف السوريين يحتفلون في ساحة الأمويين وسط دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
سوريا.. «الحكومة المؤقتة» تحضر لـ«حوار وطني» خلال أيام
21 ديسمبر 2024
عامل إنقاذ في موقع انفجار جراء غارة على كييف
الأخبار العالمية
روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية.. وانفجارات تهز كييف
21 ديسمبر 2024
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»
21 ديسمبر 2024
المسجد الذي تعرض لاعتداء المستوطنين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يحرقون مسجداً ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه
21 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©