«التعاون الخليجي»: دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة سوريا

الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، أن دول مجلس التعاون تدعم كل الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا، والوقوف مع الشعب السوري الشقيق. وذكرت الأمانة العامة، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين البديوي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون. وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث واستعراض الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وشدد البديوي، خلال الاتصال، على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها. وأكد البديوي، خلال الاتصال، دعم دول مجلس التعاون كل الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق.