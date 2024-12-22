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مقتل 8 مهاجرين بانقلاب قارب في اليونان

مقتل 8 مهاجرين بانقلاب قارب في اليونان
23 ديسمبر 2024 01:20

كابول (وكالات)

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أعلن خفر السواحل اليوناني أن قارباً، يقل لاجئين، انقلب في المياه اليونانية، مما أدى إلى غرق ووفاة ثمانية مواطنين أفغان. وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أمس، أن القارب انقلب وغرق بالقرب من جزيرة رودس شرق اليونان. وأضاف خفر السواحل اليوناني أنه تم إنقاذ 17 راكباً على متن القارب، بينهم 12 رجلاً و3 نساء، جميعهم مواطنون أفغان، خلال العملية. وأعلن خفر السواحل اليوناني أيضاً اعتقال اثنين، بتهمة الاتجار بالمهاجرين. 
وأكدت السلطات اليونانية مقتل ثمانية أشخاص في الحادث. 
وتعد اليونان، الواقعة في أقصى جنوب الاتحاد الأوروبي، منذ وقت طويل بوابة مفضلة للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الساعين للوصول إلى أوروبا. وفي عام 2015 وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها.

اليونان
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خفر السواحل
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