إجلاء 91 إندونيسياً من سوريا

جاكرتا (وكالات)

أجلت الحكومة الإندونيسية 91 مواطناً إندونيسياً آخرين من سوريا إلى إندونيسيا، في أحدث موجة من عمليات العودة إلى الوطن، يومي 20 و21 ديسمبر، ليصل إجمالي عدد الإندونيسيين العائدين من سوريا إلى 156.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية: «بهذه الدفعة، يبلغ إجمالي عدد الإندونيسيين، الذين تم إجلاؤهم بنجاح، بعد تولي الحكومة الانتقالية السلطة في سوريا، 156 شخصاً، في 4 دفعات إعادة إلى الوطن»، حسب وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية أمس.

وأضافت الوزارة أن «معظم الإندونيسيين، الذين تم إعادتهم إلى وطنهم، هم من العمال المهاجرين والطلاب من عدة أقاليم، بما في ذلك أتشيه وشمال سومطره وجاكرتا، وشرق جاوة وغرب نوسا تينجارا، وتم إجلاؤهم من دمشق إلى العاصمة اللبنانية بيروت براً وتحت الحراسة».

وأضافت الوزارة أنه تم نقلهم بعد ذلك جواً إلى إندونيسيا في ثلاث رحلات.