تحذيرات من «انهيار بيئي» بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي

غزة (الاتحاد)

حذرت بلدية غزة، أمس، من «انهيار بيئي» بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم آلاف الأطنان من النفايات إضافة لحرق وتدمير مساحات خضراء واسعة في المدينة نتيجة الحرب المستمرة وحظر إدخال غاز الطهي.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه في منشور أوردته البلدية على حسابها بموقع «فيس بوك» أمس: «تحذر بلدية غزة من كارثة بيئية خطيرة في حال فيضان بركة الشيخ رضوان على منازل الفلسطينيين ومراكز الإيواء المحيطة بها». كما حذر من «تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان بسبب تعطل محطات الصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي».

وأضاف أن «نقص الآليات والمركبات الهندسية الثقيلة وقطع الغيار اللازمة للصيانة يزيد من عجز البلدية عن تقديم الخدمات الأساسية»، لافتا إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي والنفايات وخدمات المياه».

وناشدت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لدعم جهود البلدية من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للأهالي الذين يعانون منذ أكثر من 14 شهراً.