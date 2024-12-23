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الشرطة الألمانية تعتقل شخصاً هدد بارتكاب "جرائم خطيرة"

الشرطة الألمانية تؤمن مدخل سوق
23 ديسمبر 2024 09:24

القت الشرطة في مدينة بريمرهافن الساحلية في ألمانيا القبض مساء الأحد، على رجل هدد بارتكاب جرائم خطيرة في سوق لعيد الميلاد بالمدينة من خلال فيديو نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به "بسرعة كبيرة" بعد نشر الفيديو، وأوقفت الرجل بشكل مؤقت، وفقا لما ذكرته الشرطة.  ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية عن المعتقل أو عن خطورة التهديدات، لكنها أكدت أنه لا يوجد خطر على العامة. 

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يأتي ذلك بعد أن اقتحم رجل يبلغ من العمر 50 عاما بسيارته سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج شرق ألمانيا يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة 200 آخرين.

المصدر: وكالات
ألمانيا
هجوم
الشرطة الألمانية
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