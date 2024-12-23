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ميقاتي يزور قوات اليونيفيل ويدعو لتطبيق القرار 1701

نجيب ميقاتي محاطا بقائد الجيش اللبناني جوزيف عون وقائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو
23 ديسمبر 2024 20:13

شدد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الاثنين، على أولوية تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 كاملا.
وقال ميقاتي، خلال اجتماع في مقر قيادة القطاع الشرقي في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في بلدة "إبل السقي": "إننا نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب من خلال قيام الجيش بمهامه كاملا بالتعاون مع اليونيفيل".
من جهته، شرح الجنرال أرولدو لاثارو قائد قوات اليونيفيل المهام التي تقوم بها بالتنسيق مع الجيش، مشيرا إلى "استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منها".

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وقال ميقاتي إن "الجيش لم يتقاعس يوما عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر".
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعد اجتماع مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في بلدة "مرجعيون"، إن "لبنان يواجه اختبارا صعبا".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على خطة انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني في السابع من ديسمبر الحالي.
يأتي تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

المصدر: د ب أ
نجيب ميقاتي
جنوب لبنان
قوات اليونيفيل
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