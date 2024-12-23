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ترامب: ماسك لن يصبح رئيساً لأميركا

دونالد ترامب
24 ديسمبر 2024 00:59

فينيكس (وكالات) 

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أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، أن حليفه إيلون ماسك لا يمكن أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة لأنه «لم يولد في هذا البلد»، وذلك رداً منه على تساؤلات بشأن النفوذ السياسي المتزايد لرئيس منصة «إكس».
وقال ترامب خلال تجمع حاشد في فينيكس بولاية أريزونا «لن يُصبح ماسك رئيساً، يمكنني أن أقول لكم ذلك»، متوجهاً إلى الحشد «أنا هادئ، أتعلمون لماذا؟ لا يمكن له أن يكون كذلك، فهو لم يولد في هذا البلد»، في إشارة إلى رئيس شركة تيسلا وسبيس إكس الذي ولد في جنوب أفريقيا، وحصل على الجنسية الأميركية.
وتابع ترامب «أحب أن أكون برفقة أشخاص أذكياء»، مؤكداً أن ماسك لا يعمل على استلام الرئاسة.
وكان ترامب يرد بذلك على منتقديه ولا سيما من المعسكر الديمقراطي الذين وصفوا في الأيام الأخيرة أغنى رجل في العالم بأنه «الرئيس ماسك» نظراً إلى مدى حضوره على الساحة السياسية إلى جانب الرئيس المنتخب.

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