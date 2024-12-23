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إسبانيا تعيّن مبعوثاً خاصاً في سوريا

سوريون في أحد شوارع دمشق (رويترز)
24 ديسمبر 2024 00:58

مدريد (وكالات)

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مستقبل سوريا

أعلنت مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أن الحكومة ستعين الدبلوماسي أنطونيو غونزاليس زافالا بيينا، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا لدعم القائم بالأعمال، وتعزيز السفارة الإسبانية.
ويشغل غونزاليس زافالا حتى هذه اللحظة منصب سفير البعثة الخاصة لمنطقة الساحل، وكان حتى يونيو الماضي سفير إسبانيا في غينيا بيساو.
وسبق لغونزاليس أن شغل منصب السفير في دول مختلفة، مثل العراق، وأفغانستان، وليبيا، والسنغال، كما حصل على وسام حلف شمال الأطلسي؛ نظراً لخدماته في أفغانستان.
ويأتي التعيين في «إطار استراتيجية لتعزيز الوجود الإسباني في دمشق لما تمثله سوريا من أهمية للشرق الأوسط، والبحر الأبيض المتوسط، والمجتمع الدولي»، كما قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، منذ أيام.

إسبانيا
سوريا
الأزمة السورية
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