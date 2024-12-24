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عاصفة ثلجية قوية تضرب دول البلقان

مدينة سراييفو
24 ديسمبر 2024 16:17

انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل في البوسنة، اليوم الثلاثاء، بعد تساقط المزيد من الثلوج الكثيفة وهبوب الرياح التي تسببت أيضا في حدوث فوضى مرورية في دولتي كرواتيا وصربيا المجاورتين. وفي سلوفينيا، تم تعليق عمليات البحث عن متنزه، مفقود في جبال الألب الواقعة شمال العاصمة ليوبليانا منذ يوم الأحد الماضي، بصورة مؤقتة بسبب قوة الرياح.
 وعلى صعيد متصل، أصدرت السلطات في أنحاء البلقان تحذيرات من السفر، حيث تسببت الثلوج في إغلاق بعض الطرق الرئيسية، والتي تشمل قطاعات من الطرق السريعة بكرواتيا. وقد حظرت السلطات في البوسنة وصربيا وكرواتيا، سير المركبات الثقيلة، وفرضت مستويات مرورية محدودة على الطرق المتضررة.

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المصدر: وكالات
دول البلقان
البوسنة
كرواتيا
سراييفو
سلوفينيا
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