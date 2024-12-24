سكان كاليفورنيا يشعرون بالقلق مع استمرار الأمواج العالية

أدت المخاطر المستمرة من الأمواج العالية والفيضانات على طول ساحل ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى إصابة السكان بحالة من القلق الشديد بعد يوم من هبوب عاصفة شديدة أسفرت عن مقتل رجل وانهيار جزئي لأحد الأرصفة، وهو ما تسبب في سقوط ثلاثة أشخاص في المحيط الهادئ.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عشية عيد الميلاد من موجات خطيرة وكبيرة يصل ارتفاعها إلى 35 قدماً.

وأشارت إلى أن التحذير سيظل قائماً حتى الساعة 6 مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في نشرة عشية عيد الميلاد «يمكن أن تجتاح الأمواج الكبيرة الشاطئ بشكل مفاجئ، وتسحب الناس إلى البحر من الصخور والأرصفة البحرية والشواطئ».

وفي سانتا كروز، جنوب سان فرانسيسكو، انفصل جزء من رصيف بسبب الأمواج القوية، مما أدى إلى سقوطه في المحيط مع ثلاثة أشخاص. وتم إنقاذ شخصين بينما تمكن الثالث من إنقاذ نفسه.

وأفادت التقارير أنه لم يصب أي شخص بإصابات خطيرة. وتم إبلاغ حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم بالانهيار وقام بتنسيق المساعدات مع السلطات المحلية، وفقاً لمكتبه.