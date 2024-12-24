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البنتاجون يقر بوجود 2500 جندي أميركي في العراق

البنتاجون يقر بوجود 2500 جندي أميركي في العراق
25 ديسمبر 2024 01:38

واشنطن (وكالات)

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أقرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أمس، بوجود أكثر من 2500 جندي أميركي في العراق، وهو العدد الذي يجري الإعلان عنه عادة بشكل علني. كما ذكر البنتاجون، أن عدد القوات في سوريا قد زاد على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب تزايد التهديدات، لكنه لم يكشف عن الرقم بشكل علني. وقال الميجور جنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، إنه يوجد على الأقل 2500 من أفراد القوات الأميركية في العراق، بالإضافة إلى بعض القوات المؤقتة الداعمة التي يجري نشرها بشكل دوري. وأضاف أنه بسبب الاعتبارات الدبلوماسية، لن تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل. 
وكانت الولايات المتحدة أنهت مفاوضات حساسة مع الحكومة العراقية في سبتمبر الماضي تقضي ببدء انسحاب القوات بعد الانتخابات في نوفمبر. ولم يقدم المسؤولون الأميركيون تفاصيل حول اتفاقية الانسحاب، لكن الاتفاق يتضمن إنهاء المهمة ضد تنظيم داعش بحلول سبتمبر 2025، مع بقاء بعض القوات الأميركية حتى عام 2026.

البنتاجون
وزارة الدفاع الأميركية
العراق
واشنطن
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