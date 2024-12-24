تركيا: 25 ألف سوري عادوا إلى بلدهم

إسطنبول (وكالات)

عبر أكثر من 25 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أمس.

وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية أشارت إلى عودة 7620 شخصاً من تركيا إلى سوريا بين 9 ديسمبر و13 منه، أي بعد أربعة أيام من سقوط النظام السوري.

وقال يرلي كايا إنّ تركيا التي لها حدود مع سوريا تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، استضافت نحو 2.92 مليون سوري منذ بدء النزاع في العام 2011، موضحاً أنّ أكثر من 500 ألف شخص من هؤلاء، يعيشون في إسطنبول أكبر مدينة في تركيا.

وأشار إلى أنّه سيتم إنشاء مكاتب لإدارة الهجرة داخل السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سوريا.

وتعتزم السلطات التركية التي تأمل في عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلدهم، السماح لفرد واحد من كلّ أسرة لاجئة بالسفر إلى سوريا والعودة ثلاث مرات خلال النصف الأول من سنة 2025 تمهيداً للاستقرار في بلدهم. وقال يرلي كايا إنّ اللاجئين السوريين سيتمكّنون أيضاً من اصطحاب سياراتهم معهم، وهو ما كان مستحيلاً في السابق.