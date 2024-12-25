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مقتل 8 فلسطينيين بعملية إسرائيلية في طولكرم

آليات عسكرية إسرائيلية خلال مداهمة في طولكرم
26 ديسمبر 2024 01:00

رام الله (الاتحاد)

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أعلن مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أن قوات إسرائيلية قتلت 8 فلسطينيين على الأقل في هجمات على مخيم للاجئين قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: «إن خولة عبده قتلت نتيجة لقصف إسرائيلي، بينما توفي فتحي سعيد عودة سالم بعد إصابته برصاصات في البطن والصدر، وإن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها في الهجوم نفسه».
وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة ارتفاع عدد القتلى إلى 8 بعد جولة جديدة من القصف الإسرائيلي على طولكرم.
وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه قتل فلسطينياً في عملية عسكرية في طولكرم، وأن قواته اعتقلت 18 شخصاً آخرين وصادرت عشرات الأسلحة، وقال لاحقاً إنه قصف بالطائرات مسلحين في مخيم نور شمس للاجئين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أن أحد قادته أصيب بجروح متوسطة بعد أن أصابت عبوة ناسفة مركبته خلال العملية في منطقة طولكرم.

طولكرم
فلسطين
إسرائيل
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
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وزارة الصحة الفلسطينية
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